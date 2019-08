Odebrecht entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

O conglomerado brasileiro do setor de construção Odebrecht entrou com pedido de recuperação judicial (capítulo 15) nos Estados Unidos. A companhia entrou com o pedido de proteção contra a falência em Nova York nesta segunda-feira, acrescentando uma dimensão norte-americana aos seus esforços para reestruturar mais de US$ 25 bilhões em dívida.

A Odebrecht ainda não havia respondido a um pedido de declarações sobre o procedimento em Nova York.

Em junho, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial no Brasil, após ser envolvida numa investigação de corrupção. Capítulo 15 é o código de recuperação judicial nos EUA que cobre insolvências que são realizadas em jurisdições estrangeiras. Se o procedimento do País for reconhecido num tribunal de Nova York, a Odebrecht pode se aproveitar dos benefícios do código de recuperação judicial nos EUA, como a proteção da tomada de ativos em solo americano.

Em 2016, a Odebrecht admitiu ter pago quase US$ 800 milhões em propinas para conseguir contratos domésticos, como parte de um escândalo de corrupção que provocou a derrubada de queda da elite empresarial e política do Brasil. Nos registros dos tribunais em Nova York, o representante internacional da Odebrecht Marcelo Rossini afirmou que a empresa “permanece vulnerável a ações de credores fora do Brasil”. Algumas das subsidiárias da Odebrecht nos EUA são processados em tribunais e enfrentam procedimentos de arbitragem nos EUA. Rossini disse que a proteção “garantiria a distribuição equitativa de ativos”, enquanto evitaria que “credores oportunistas” pudessem atrapalhar o processo no Brasil. Fonte: Dow Jones Newswires.