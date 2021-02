Oddi acredita que ‘técnico do São Paulo seja cargo mais difícil do futebol brasileiro’ e enaltece Crespo Argentino que se cuide! Jornalista crê que novo comandante terá missão de recolocar Tricolor no topo e não faltará pressão por parte da torcida

O jornalista Gian Oddi acredita que o treinador argetino Crespo terá uma das missões mais complicadas entre os técnicos do futebol brasileiro: comandar o São Paulo novamente ao topo. Sem título desde 2012, o Tricolor do Morumbi acertou a chegada do estrangeiro, que, na visão de Oddi, é uma aposta, mas pode ganhar a confiança da torcida.



+ Simule os últimos jogos do SPFC no Brasileirão 2020

– O cargo de técnico do São Paulo é o mais difícil do futebol brasileiro, aquele com mais pressão, que os resultados precisam ser imediatos e tem sido assim há anos. Não é à toa que nenhum técnico não para ali. E mesmo o técnico que foi líder desse Campeonato Brasileiro sofria pressão durante essa liderança. Então, é muito complicado – comentou ele, nesta sexta-feira, nos canais ESPN.

O jejum de títulos, porém, traz outra curiosidade. O São Paulo, então com o ex-joia Lucas como destaque, venceu a Sul-Americana em 2012 e, em 2021, terá o treinador campeão da competição na última temporada com o Defensa y Justicia. O jornalista acredita que Crespo conquiste os atletas para mudar os ânimos após a saída de técnico Fernando Diniz.

– O que esperar do Crespo? Não vejo motivos para dizer que é certeza que as coisas vão andar, mas também não dava para dizer isso com nenhum outro técnico, nesse contexto. E, qualquer contratação do São Paulo seria uma aposta. Mas, entre essas apostas, eu acho o Crespo uma boa. Pelo que a gente viu agora no Defensa y Justicia e pelo que ele falou de futebol, mostrou inteligência – disse ele, que concluiu:

– Claro, tem toda a dúvida sobre sua experiência, mas, por outro lado, entre os técnicos sem experiência, a gente fala de um cara que os jogadores do São Paulo conhecem, por toda sua carreira de jogador e que deve conseguir um respeito por isso.

O próximo confronto do São Paulo será, neste domingo, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Se vencer, o Tricolor paulista poderá estar mais parto de se garantir no G-4 da competição.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também