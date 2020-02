Odair vê Fluminense superior, mas admite que setor ofensivo precisa melhorar

Após definir a Copa Sul-Americana como um dos principais objetivos na temporada, o Fluminense decepcionou e foi eliminado ainda na primeira fase. Após a partida desta terça-feira, o técnico Odair Hellmann analisou o empate por 0 a 0 diante do Unión La Calera. O time chileno ficou com a vaga porque havia empatado por 1 a 1 no Maracanã, se classificando pelo gol marcado como visitante.

“Em um jogo de 180 minutos, nós não conseguimos a classificação, mas avalio que criamos mais chances, tivemos mais posse de bola. Os gols, porém, a gente não conseguiu fazer fora de casa. Acredito que produzimos para isso. Tivemos poucas situações, é verdade, mas fomos bem, tivemos domínio total no segundo tempo”, afirmou em entrevista coletiva.

O comandante da equipe brasileira ainda avaliou qual foi o ponto crucial para que os chilenos conseguissem sair com a classificação para a segunda fase da competição continental. E admitiu que o Fluminense precisa melhorar a produção ofensiva.

“A última parte do campo, ali é que precisamos evoluir, principalmente quando encaramos uma defesa muito fechada, um time usa muito a bola longa. Merecíamos situação melhor pelos dois confrontos que tivemos, mas futebol não tem justiça. Estamos muito doloridos e chateados, muito tristes. Só que agora temos de nos recompor, mas tem de doer em todos nós”, completou.

O meio-campista Paulo Henrique Ganso também se mostrou abatido com a precoce eliminação do Fluminense. “Difícil. Primeira fase. Sabíamos que iríamos encontrar uma equipe forte. Pecamos em casa. O jogo que eles fizeram no Maracanã foi a chave para conseguirem a classificação”, destacou.