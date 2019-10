Odair fecha treino do Internacional e mantém indefinição sobre garotos

O técnico Odair Hellmann decidiu fazer mistério no treino desta quinta-feira, na preparação para o duelo do Internacional contra o Cruzeiro, no sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela manhã, o treinador comandou atividade fechada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com a decisão, Odair manteve a indefinição sobre a permanência dos garotos Heitor e Bruno Fuchs entre os titulares. Pelo que mostrou nas atividades abertas já realizadas nesta semana, o treinador deve manter a dupla da defesa e deve escalar Zeca no lugar de Uendel na lateral-esquerda.

“Se eu tiver uma sequência, é aproveitar da melhor maneira”, disse o jovem lateral Heitor, de apenas 18 anos, preocupado com o duelo do fim de semana. “O Cruzeiro não desaprendeu, o jogo vai ser complicado. É um time muito forte, mas vamos lá para buscar a vitória e dar sequência no nosso trabalho.”

No meio-campo, Nonato também deve ser mantido na equipe titular. D’Alessandro está recuperado de lesão e será relacionado normalmente para a partida. No entanto, Odair deve mantê-lo no banco de reservas.

No ataque, a novidade será o retorno de Paolo Guerrero. O atacante peruano cumpriu suspensão automática no empate com o Palmeiras, no fim de semana passado, após ser expulso na partida anterior, contra o Flamengo. Uma baixa certa no setor é a de Rafael Sóbis. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará o time por ao menos três semanas.

Assim, a provável escalação do Inter para o jogo de sábado terá Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López e Patrick; Paolo Guerrero.

O time gaúcho volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, às 9h30, na última atividade da equipe em Porto Alegre antes da viagem para Belo Horizonte.