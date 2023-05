Odair diz que Santos tem de comemorar ‘o que fez em campo’ no clássico, mas não o empate

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2023 - 0:08 Compartilhe

Com um caminho longo a percorrer para se aproximar da solidez do trabalho feito pelo rival Palmeiras nos últimos anos, o Santos saiu parcialmente satisfeito da Vila Belmiro após empatar o clássico deste sábado. O técnico Odair Hellmann viu a postura em campo como um motivo para celebração, pois considera que sua estratégia foi bem-sucedida.

“Não comemoramos o empate, o que nós comemoramos é o que a nossa equipe fez em campo e como a nossa equipe competiu contra um time que enfrenta todos os adversários dentro e fora de casa e encontra mais facilidade do que encontrou hoje”, disse. “A estratégia deu certo, nós conseguimos. Acho que faltou a parte final. Faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de contundência para transformar aquela estratégia em uma saída na frente no placar”, completou.

A valorização do desempenho, apesar do empate em casa, também se estendeu ao elenco. O zagueiro Joaquim, um dos destaques da equipe, viu a efetividade defensiva do time alvinegro como um dos pontos positivos, até porque o Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão, com 16 gols marcados. Este foi o primeiro jogo do campeonato em que o time alviverde passou em branco.

“A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, a gente se preparou bem e infelizmente não conseguimos marcar o gol para conseguir a vitória. Temos que olhar o lado positivo também, o quarto jogo que a gente não toma gol e isso é uma entrega de toda a equipe no dia a dia. Agora é continuar o trabalho, focar e dar sequência ao campeonato”, disse o defensor do Santos.

O empate deixou a equipe santista, com 11 pontos, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, mas com chance de perder posições até o fim da rodada. A partir de agora, a equipe volta a atenção à Copa Sul-Americana, competição pela qual tem um compromisso na quarta-feira, contra o Audax Italiano.

