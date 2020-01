Odair descarta poupar jogadores no Fluminense e pede cuidado com Ganso e Muriel

Enquanto Flamengo, Vasco e Botafogo utilizam jogadores reservas e sub-20 neste início de temporada, o Fluminense não quer saber de poupar seu elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O técnico Odair Hellmann já confirmou que não vai dar descanso para ninguém. Só não jogará quem ele achar que não está preparado.

“Eu não poupo ninguém, o cara que não for para campo é porque nós decidimos que ele não estava apto. Pode ser opção técnica, tática, por estratégia do jogo… Mas sempre com conceito bem estabelecido. Vamos ter situações de lesão, suspensão”, disse o treinador, já pensando na sequência do Estadual depois de duas vitórias em dois jogos – a última contra a Portuguesa-RJ por 2 a 0, na quinta-feira, no estádio do Maracanã.

“Ano passado ou retrasado, consegui repetir duas ou três vezes a equipe. Claro que quanto mais repetir, mais a mecânica de jogo vai pegando. Mas é difícil diante da dificuldade que os jogos impõem. Então vamos sempre visualizando quem poderá dar 100% no próximo”, prosseguiu Odair Hellmann.

Uma de suas preocupações neste início de 2020 é a condição física de Paulo Henrique Ganso e de Muriel. O meia passa por um trabalho físico diferenciado para ter um ano mais constante e o goleiro se recupera de uma fratura na mão esquerda sofrida no final de 2019.

“A gente está cuidando bastante desse aspecto. Muriel vem de lesão. Hoje (quinta-feira) olhava para o (zagueiro) Matheus Ferraz, que também voltou de lesão. Agora temos mais jogadores liberados, isso fortalece, dá oportunidade para que possa descansar e retomar o treinamento com alguns jogadores. Preciso avaliar todas essas questões para o próximo jogo, pois não temos semana cheia, não podemos perder mais jogadores”, comentou o técnico, já pensando no duelo contra o Bangu, neste domingo, no estádio Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.