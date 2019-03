Odair define Inter com manutenção de Guilherme Parede no lugar de Nico López

O técnico do Internacional, Odair Hellmann, deu pistas sobre a equipe que deve escalar diante do Novo Hamburgo nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O jogo será disputado no estádio Beira-Rio, às 21h30. Nesta terça-feira, o treinador comandou o último treino antes de jogo.

O time deve ir a campo com força máxima, diferente do que ocorreu no clássico contra o Grêmio, quando Odair escalou reservas e perdeu por 1 a 0. Apenas o atacante Guilherme Parede deve ser mantido depois de já ter substituído o suspenso Nico López no Gre-Nal disputado no último final de semana.

O jogador uruguaio ainda cumprirá uma última partida de suspensão após ter sido punido por seu envolvimento em uma confusão na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, em 10 de fevereiro. Inicialmente, ele havia sido punido com dois duelos de gancho, mas a sanção foi dobrada em decisão tomada na semana passada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).

Caso repita a escalação adotada no treino desta terça, Odair mandarpa o Inter a campo contra o Novo Hamburgo com Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Sarrafiore, Guilherme Parede e William Pottker; Rafael Sobis.

O zagueiro Rodrigo Moledo, provável titular nesta quarta, acredita em uma boa vitória no Beira-Rio. “Sabemos da nossa força em casa, temos de jogar para buscar o resultado positivo”, disse o atleta, em entrevista coletiva na qual também comentou o fato de que irá a campo correndo o risco de ficar fora das quartas de final por estar pendurado com dois cartões amarelos. “Jogarei do mesmo jeito como sempre faço”, afirmou o atleta, garantindo não estar preocupado com o problema.

O Internacional já está garantido nas quartas de final, mas busca uma colocação melhor na tabela. O time está em terceiro lugar, com 19 pontos, a mesma pontuação do Caxias, que está em segundo.

BOLÍVAR – Um velho conhecido dos colorados estará na beira do campo nesta quarta-feira. É o ídolo Bolívar, que atualmente comanda o Novo Hamburgo. Ele conquistou duas Libertadores com a camisa do Inter, sendo uma delas, em 2010, como capitão.

Quando Moledo subiu para o time principal, o ex-jogador ainda estava no elenco. “Bolívar é um ídolo. Joguei com ele muito tempo. Mas acredito que estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a vitória”, disse o zagueiro.

O Novo Hamburgo também já está garantido nas quartas de final. A equipe somou 15 pontos e ocupa a sexta colocação. Se vencer, e dependendo de uma combinação de resultados, o time pode subir para o quarto lugar.