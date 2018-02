Ocupação hoteleira de Fortaleza deve ultrapassar 90% durante o carnaval

Hotéis devem ficar lotados em Fortaleza durante o carnavalDivulgação/Embratur

O número de turistas que virão a Fortaleza para o carnaval será suficiente para lotar os hotéis da cidade. Segundo a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), a previsão é que 93% dos quartos estejam ocupados durante os dias de folia.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) mostram que a capital deve receber cerca de 150 mil turistas no período. No ano passado, a ocupação hoteleira, segundo a entidade, ficou em 78%.

Para o secretário em exercício do Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos, os dados são reflexo dos investimentos que a cidade vem fazendo nos últimos cinco anos tanto na parte de infraestrutura quanto na melhoria dos serviços. A expectativa é que a movimentação no período injete R$ 377 milhões na economia da cidade entre os dias 8 e 14 de fevereiro.

O número de voos com destino a Fortaleza também deve ser maior durante o carnaval, com 22 voos extras, sendo 21 domésticos e um internacional, oriundo de Buenos Aires, capital da Argentina.

O desenvolvimento da vocação carnavalesca da cidade, com a criação do Ciclo Carnavalesco, também chama a atenção do turista, de acordo com o secretário. A folia começa logo depois do Réveillon e emenda com os 4 dias de carnaval. Por outro lado, há espaço também para quem vem à cidade em busca de descanso.

“A cidade estará lotada. Temos a tradição de descanso no carnaval, mas pensamos na programação para quem quer curtir, desde o carnaval tradicional, com marchinhas, com os desfiles na avenida Domingos Olímpio, até opções para as crianças no Passeio Público”, destacou Vasconcelos.

Com o tema Iracema, Meu Amor, em alusão à personagem criada por José de Alencar, a programação do carnaval de Fortaleza ocorre em nove polos em diferentes pontos da cidade, com a participação de blocos de carnaval e artistas nacionais, como Margareth Menezes, Elba Ramalho e Jorge Aragão, além do tradicional desfile dos maracatus na avenida Domingos Olímpio.