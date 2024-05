‘Ocidente vê perigo de colapso total da Ucrânia’, diz Kremlin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 MAI (ANSA) – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou neste sábado (11) que os países ocidentais alimentam a tensão na Ucrânia por acreditarem na possibilidade de um “colapso total” de Kiev.

Peskov, citado pela agência Tass, acrescentou que as recentes declarações provocativas dos políticos do Ocidente são vistas como “uma escalada deliberada de tensões”.

“Os europeus arriscam tudo porque estão vendo que a situação está mudando rapidamente e, de fato, levará ao colapso total para os ucranianos”, disse.

O Kremlin alertou no início do mês que as declarações de França e Reino Unido em relação ao conflito na Ucrânia poderiam abrir uma “escalada direta” do confronto.

Emmanuel Macron, presidente da França, negou que vai à guerra contra Moscou, mas alertou que a União Europeia precisa estar pronta para qualquer mudança de atitude.

“Não, não iremos à guerra e quero tranquilizá-los. Hoje temos um desafio imenso e devemos ser capazes de dissuadir a Rússia de continuar avançando. Caso os russos forem longe demais, todos nós, europeus, deveremos estar prontos para agir”, comentou.

(ANSA).