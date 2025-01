Ocergs e Ocepar lamentam morte do líder cooperativista Rui Polidoro Pinto

São Paulo, 27 – O Sistema Ocergs e o Sistema Ocepar lamentaram, em nota, a morte do líder cooperativista Rui Polidoro Pinto, ocorrida neste somingo (26). Polidoro foi vice-presidente da Ocergs, presidente da Fecotrigo e presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS). Comandou ainda a Câmara Setorial das Cadeias Produtivas de Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura.

“Seu legado é inquestionável e, agora, assumimos o compromisso de mantê-lo vivo, forte e próspero”, disse a Ocergs. Já o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, disse que o cooperativismo brasileiro perde alguém que contribuiu para o desenvolvimento do setor. “Todas as vezes que era convidado, Polidoro sempre estava aqui no Paraná, dando suas opiniões sensatas e propondo ações para ajudar no desenvolvimento do agronegócio”, afirmou.

De acordo com a organização das cooperativas paranaenses, Polidoro tinha 85 anos e estava internado no Hospital da Unimed em Ijuí (RS). Natural de Santa Bárbara do Sul (RS), ele residia atualmente em Ijuí.