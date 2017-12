Ocepar: cooperativismo do PR continua empenhado em atingir a meta dos R$ 100 bi

São Paulo, 8/12 – O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, disse que o cooperativismo paranaense continua empenhado em atingir a meta dos R$ 100 bilhões de faturamento nos próximos anos. “Ele está sendo implantado com firmeza e determinação”, falou, sem mencionar quando a meta deve ser alcançada.

No Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses em Curitiba, no Paraná, o presidente da Ocepar informou que, neste ano, 84 mil pessoas se associaram às cooperativas do Estado, que hoje reúnem mais de 1,5 milhão de cooperados.

Dos novos integrantes, 76 mil aderiram às cooperativas de crédito e 7 mil produtores rurais às agropecuárias.

Ele destacou ainda que em mais de 120 municípios paranaenses, as cooperativas são as maiores empresas locais e que em todo o Estado mais de R$ 2 bilhões de impostos são recolhidos pelas cooperativas.