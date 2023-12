Ocepar: cooperativas pedem a Alckmin inclusão no programa de reindustrialização do governo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 18:04 Para compartilhar:

Representantes do sistema cooperativista querem a inclusão das cooperativas no Programa da Nova Industrialização do Brasil, que deve ser lançado em janeiro pelo governo federal. O pedido foi levado, ontem, 27, ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Participaram da audiência o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas, representantes da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), e o secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, informou a Ocepar em nota.

Segundo a Ocepar, as cooperativas querem participar do programa de reindustrialização do governo federal. Os representantes defenderam que as cooperativas podem contribuir com os objetivos do programa para aumentar produtividade e geração de emprego e renda. “A audiência foi muito boa. O vice-presidente gosta muito do modelo de negócio do cooperativismo. Disse que vai incluir, sim, as cooperativas no programa”, disse Freitas, após o encontro. Na avaliação de Freitas, as cooperativas necessitam uma linha de crédito para investimentos, independente do Plano Safra. “É uma grande oportunidade pra melhorarmos nossas indústrias e agregar mais valor”, destacou o presidente da OCB.

O sistema cooperativista pediu, em documento entregue ao MDIC, além da inclusão das cooperativas no programa de reindustrialização, medidas para financiamento para construção ou ampliação de indústrias para agregação de valor aos produtos dos cooperados, desenvolvimento de pesquisa e inovação; e construção de armazéns de forma isolada ou agregada à indústria. “A inclusão ao programa possibilitará as cooperativas acelerarem seus processos de desenvolvimento, com vistas a atender maior número de agricultores e ampliarem suas presenças nos mercados de consumo e de exportação. As ações do governo federal têm sido fundamentais para as cooperativas, com programas de financiamento à produção, como o crédito rural, financiamentos para construção de armazéns e agroindústrias. Porém, esses programas vêm tendo suas dotações reduzidas e elevação dos juros”, diz a OCB no documento.

Uma nova audiência será realizada pelos representantes cooperativistas com o governo no próximo mês a fim de enquadrar as cooperativas no programa.

