OCDE trabalha junto a países do G7 para criar iniciativas envolvendo IA e mercado de trabalho

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou nesta quinta-feira(20) que está trabalhando com o G7 para criar iniciativas globais abarcando preocupações com inteligência artificial (IA) e o mercado de trabalho. Em evento, integrantes da organização discutiram possíveis soluções para integração da IA ao mercado de trabalho, de forma a minimizar efeitos e possíveis riscos da tecnologia. Entre as ações discutidas, a OCDE destacou a necessidade de ampliar a educação de trabalhadores, aprimorar a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) e adaptar profissões com alto risco de automatização.

