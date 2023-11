OCDE: renda real per capita cresce pelo 4º trimestre seguido, no 2º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 12:28 Para compartilhar:

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que a renda real per capita nos países do grupo cresceu pelo quarto trimestre consecutivo, com avanço de 0,5% no segundo trimestre de 2023. O ritmo do avanço, porém, desacelera, após a alta de 1,4% vista no primeiro trimestre deste ano. Apesar do crescimento geral na renda real per capita, o quadro era “misto” entre os países da OCDE, afirma a entidade. Dos 21 países com dados disponíveis, 11 tiveram alta no segundo trimestre deste ano, mas dez registraram recuos.

