OCDE: pelo 3º mês seguido, taxa de desemprego fica na mínima histórica de 4,8% em março

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,8% em março, mantendo-se pelo terceiro mês consecutivo no menor nível da série histórica iniciada em 2001, de acordo com relatório da OCDE publicado nesta sexta-feira, 12. Em março, o índice de desemprego ficou inalterado em 15 países da OCDE, caiu em outros 14 e avançou em cinco. A taxa ficou na mínima histórica ou perto disso em oito países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França e Canadá, detalha o documento. Já o total de desempregados em países da OCDE no fim de março era de 33,1 milhões, número próximo à mínima recorde de julho de 2022.

