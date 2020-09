OCDE: maioria das economias do G-20 tem contração recorde do PIB no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da maioria dos países que formam o grupo das 20 maiores economias do mundo (G-20) sofreu contração recorde no segundo trimestre diante das medidas de isolamento motivadas pela crise do coronavírus, segundo relatório publicado nesta segunda-feira, 14, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O documento mostra que o PIB do G-20 teve uma queda inédita de 6,9% entre abril e junho ante os três primeiros meses do ano, bem maior do que o declínio de 1,6% visto no primeiro trimestre de 2009, quando a crise financeira mundial estava no auge.

A China foi o único integrante do G-20 a ter expansão no segundo trimestre, de 11,5%, uma vez que o foi primeiro país a enfrentar a covid-19 e a se recuperar após o choque inicial da pandemia. Sem a China, a queda do PIB do G-20 no período foi de 11,8%.

Os tombos mais dramáticos foram na Índia, de 25,2%, e no Reino Unido, de 20,4%. Reduções marcantes também foram observadas no México (-17,1%), África do Sul (-16,4%), França (-13,8%), Itália (-12,8%), Canadá (-11,5%), Turquia (- 11%), Brasil e Alemanha (-9,7% em ambos os países), Estados Unidos (-9,1%), Japão (-7,9%), Austrália (-7.0%) e Indonésia (- 6.9%), revela o documento.

Já a queda menos pronunciada foi na Coreia do Sul e na Rússia, de 3,2% em ambos os casos.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do G-20 encolheu 9,1% no segundo trimestre, apontou a OCDE.

Veja também