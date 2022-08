OCDE: indicadores antecedentes apontam piora na perspectiva de crescimento global

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 13:03 Compartilhe

O índice de indicadores antecedentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), elaborado para antecipar pontos de inflexão na atividade econômica ao longo de seis a nove meses, continuam a apontar para piora na perspectiva na maioria das grandes economias, afirma a entidade em comunicado.

A OCDE diz que o quadro é motivado pela inflação “historicamente elevada” e pela confiança fraca do consumidor, entre outros fatores. Há piora no índice para Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, bem como para a zona do euro como um todo, incluindo França, Alemanha e Itália. No Japão, o índice aponta para crescimento estável.

Entre as maiores economias emergentes, o índice aponta para recuo na China, no setor industrial, embora com sinais de estabilização. Na Índia, a avaliação continua a ser de crescimento estável, enquanto no Brasil continua a ser apontada desaceleração do crescimento.