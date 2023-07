OCDE: Demanda por alimentos deve crescer em maior ritmo que oferta na próxima década

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 20:22 Compartilhe

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta um crescimento anual de 1,1% na produção mundial de alimentos entre 2023 e 2032. Já para a demanda por alimentos, o aumento projetado é de 1,3%. Esta previsão foi em relatório da organização feito em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês).

A expectativa de aumento de 1,1% na produção de vegetais e produtos de origem animal representa metade do observado na década que terminou em 2015. A projeção acompanha um cenário de aumento de incertezas em meio a tensões geopolíticas, tendências climáticas adversas, doenças em animais e plantas e um aumento na volatilidade dos preços de insumos essenciais para a produção agropecuária.

Os crescimentos descompassados causam preocupação com a sustentabilidade e segurança alimentar global a longo prazo e indicam uma tendência de aumento no porcentual de commodities agrícolas utilizadas para a alimentação, de acordo com o relatório. Nesse cenário, as organizações apontam para uma necessidade de maiores investimentos para acelerar a inovação no sentido de ganhar produtividade e reduzir emissões de CO2 na agropecuária.

