Occidental Petroleum anuncia acordo de US$ 12 bi para compra de ativos da CrownRock

A Occidental Petroleum adquirirá ativos da CrownRock por US$ 12 bilhões, fortalecendo seu portfólio onshore nos EUA com ativos da Bacia Premier Permian, localizada majoritariamente no estado do Texas. Em comunicado, a petroleira afirmou que espera que o negócio proporcione maior fluxo de caixa livre com base em ações diluídas, incluindo US$ 1 bilhão no primeiro ano com base em um valor de referência de US$ 70 por barril de WTI.

Segundo a Occidental Petroleum, o acordo complementa e aprimora o principal portfólio da empresa com a adição de aproximadamente 170 mil barris de óleo equivalente por dia de produção não convencional de alta margem e baixo declínio em 2024. “Os mais de 94.000 acres líquidos de ativos de pagamento premium e infraestrutura de suporte da CrownRock estão bem posicionados ao lado do legado de negócios da Bacia Midland da Occidental”, aponta.

“Acreditamos que a aquisição dos ativos da CrownRock contribui para o portfólio mais forte e diferenciado que a Occidental já teve. Consideramos a CrownRock uma opção estratégica, dando-nos a oportunidade de construir escala na Bacia Midland e nos posicionando para impulsionar a criação de valor para nossos acionistas com aumento imediato de fluxo de caixa livre”, disse Vicki Hollub, presidente e CEO da Occidental.

