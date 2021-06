OCB fecha acordo com cooperativa indiana para parceria técnica e comercial

São Paulo, 9 – A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) firmou uma parceria com a Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO, na sigla em inglês), cooperativa de fertilizantes dos agricultores indianos, para intercâmbio técnico, acadêmico e comercial entre as cooperativas do Brasil e da Índia. O memorando de entendimento foi assinado ontem (8) pelo presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, e pelo presidente da IFFCO, U S Awasthi.

Segundo a OCB, o objetivo do acordo é que, juntas, as entidades fomentem o comércio entre cooperativas dos dois países.

“Facilitando o acesso de cooperativas brasileiras ao mercado indiano e de cooperativas indianas no mercado brasileiro”, diz a OCB, em nota.

Durante a reunião de assinatura do documento, a IFFCO apresentou aos representantes das cooperativas brasileiras um novo adubo orgânico à base de nanoureia, o qual pretende comercializar às cooperativas brasileiras.

A IFFCO é a maior cooperativa de insumos agrícolas do mundo, contando com cerca de 36 mil cooperativas primárias associadas.

