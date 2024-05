OCanto: imersão com grandes nomes da gastronomia, cultura, natureza e bem-estar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 12:30 Para compartilhar:

Conversar sobre literatura com Carla Madeira, autora do aclamado romance “Tudo é Rio”, descobrir e degustar os sabores da Mata Atlântica com a chef e ativista Bel Coelho, fazer um safári no Cerrado, aprendendo a captar imagens com o fotógrafo de natureza João Quental.

Essas são apenas algumas experiências da temporada de imersões temáticas com curadoria de OCanto (@ocanto.br), que vão acontecer junho a dezembro de 2024, em três pousadas do Grupo.

Sob o selo, cada imersão é uma oportunidade única de vivenciar os diferentes “cantos e encantos” do Brasil, incluindo o canto dos pássaros, as vozes da natureza, a cultura e os sabores autênticos de cada território.

Com uma curadoria cuidadosa, as imersões propõem aos viajantes uma série de experiências de conexão com esses destinos, na companhia de Carla Madeira, Pedro Pacífico e Socorro Acioli (literatura), Bel Coelho e Onildo Rocha (gastronomia), João Quental (fotografia), André Sanches, Raissa Rossi e Camila Espinosa (bem-estar) e Ana Raia (desenvolvimento humano).

Pousada Literária: imersão na alma de Paraty

A Pousada Literária (@pousadaliteraria), no Centro Histórico de Paraty, no Rio de Janeiro, vai abrigar vivências de conexão profunda com a cidade da terra e do mar. Serão três noites de atividades e trocas intensas.

A Imersão Literária (25 a 28 de julho) reunirá a escritora Carla Madeira e Pedro Pacífico, criador do perfil Bookster, para rodas literárias e conversas, entre incursões culturais pela cidade, cafés, almoços e jantares na Livraria das Marés, na Fazenda Bananal e no Restaurante Quintal das Letras, que também integram o Grupo OCanto.

Na Imersão Gastronômica (22 a 25 de agosto), serão três noites com Bel Coelho, em uma narrativa saborosa do mar à floresta. A programação inclui uma tarde imersiva na agrofloresta da Fazenda Bananal, para colher ingredientes nativos, um jantar com menu em cinco tempos e uma experiência a bordo da Escuna Maria Panela, com almoço caiçara, tudo assinado pela chef.

Na Imersão Bem-Estar (5 a 8 de dezembro), Camila Espinosa, coach de saúde, especialista em alimentação consciente e mudança de comportamento conduzirá a uma profunda jornada em busca de equilíbrio e hábitos saudáveis, com atividades de meditação e rodas de conversa.

Em duas edições da Imersão Fotografia de Natureza (2 a 5 de junho, na Trijunção, e 9 a 19 de setembro, na Literária), João Quental, professor e fotógrafo de natureza especializado em aves, vai acompanhar os visitantes em momentos únicos, para registrar imagens tanto no entorno de Paraty, entre matas e praias escondidas, como em safáris e trilhas pelo Cerrado, lembrando que a Pousada Trijunção fica na convergência dos estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais.

Pousada Trijunção: imersão nos segredos do Cerrado

Pôr do sol no mirante da Trijunção (@pousadatrijuncao), safári noturno e avistamento do lobo-guará são apenas algumas das atividades que aguardam os participantes. Os apaixonados por fotografia poderão embarcar também na Imersão Astrofotografia de Paisagem (1 a 4 de agosto), com o fotógrafo Victor Lima, guiados pela luz do sol, da lua e das estrelas.

Na gastronomia (31 de outubro a 3 de novembro), Bel Coelho, desta vez, se une ao chef Onildo Rocha, que introduziu no Brasil a “cozinha armorial”, mesclando o popular ao erudito, inspirado pelo pernambucano Ariano Suassuna.

Juntos, os chefs vão desvendar o segredo dessa cozinha singular, colhendo alimentos nativos, cozinhando com fogo de chão. Esta imersão vai ser uma festa, uma mistura de sotaques, culturas e temperos reunidos no coração do Cerrado.

Na Imersão Literária (12 a 15 de dezembro), Socorro Acioli, autora de “Ela tem os olhos no céu”, vai se juntar a Pedro Pacífico, pelas veredas de Trijunção, percorrendo uma das obras mais aclamadas da nossa cultura, “Grande Sertão”, de Guimarães Rosa. Ali, essa história ganhará vida, assim como o vento verde do Cerrado.

Pousada Tutabel: imersão nos tesouros de Trancoso

Na Tutabel (@pousadatutabel), em Trancoso, na Bahia, um dos vilarejos mais antigos do Brasil, as imersões misturam sofisticação e diversidade com o tempero que só a Bahia tem. Jantares temáticos, meditações na floresta, ritual do cacau e jornadas de autoconhecimento levarão a uma experiência singular de conexão consigo mesmo e com o ambiente ao redor.

Na Imersão Gastronômica (15 a 18 de agosto), o chef Onildo Rocha vai conduzir os visitantes por histórias de outros tempos, ingredientes frescos e orgânicos dos agricultores locais. A programação prevê também uma tarde no Bar da Praia, para um pôr do sol com drinks e petiscos assinados pelo chef.

Na Imersão “NUA” (3 a 6 de outubro), com Ana Raia, a Mata Atlântica e a Praia de Itapororoca serão o cenário de um mergulho profundo para dentro de si, em um caminho de autoaceitação e cura, com práticas de ioga e ritual do cacau na praia.

Já na Imersão Corpo & Alma (21 a 24 de novembro), a bailarina Raissa Rossi, criadora do método Barre Class e professora da plataforma Queima Diária, estará ao lado de André Sanches, triatleta, do portal Garage Training, para guiar os visitantes em uma jornada de bem-estar, unindo técnicas de mergulho no gelo, meditação e conexão profunda com a natureza.

Para informações sobre valores e mais detalhes, acesse aqui.