‘Obsessão e compulsão’ diz especialista sobre perseguição de Wanessa e Yasmin com Davi no ‘BBB24’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/02/2024 - 12:07

Desde o começo do BBB24, a cantora Wanessa Camargo e a modelo Yasmin Brunet não escondem de ninguém que não suportam conviver na casa mais vigiada do Brasil com Davi, que está sendo um forte candidato a levar o prêmio do reality show da Globo para a casa.

Ambas já comentaram algumas vezes que tem um problema pessoal com Davi. Entre as justificativas, elas afirmam que não conseguem se dar bem com o motorista de aplicativo e também criticam o seu modo de falar, especialmente quando ele eleva o tom de voz e reafirma a própria masculinidade.

Gatilhos

Wanessa chegou a dizer que Davi acendeu alguns de seus “gatilhos” internos, uma vez que suas atitudes são parecidas com as de pessoas agressivas que ela conhece. “É uma pessoa que te ganha, pois te faz acreditar que você pode contar com ela, não importa quanto”, disse a filha de Zezé Di Camargo.

Ainda no diálogo, Wanessa também considerou que Davi se faz de vítima ao se colocar em uma posição de coitado. “Para quem está nessa armadilha, é muito difícil olhar. Eu estava me tremendo aqui, porque no dia que ele gritou pela segunda vez foi quando eu comecei e despertar”, garantiu.

“Acredito que todo mundo pode mudar. Senti na hora coisas que já senti na minha vida. Então fiquei acuada. Ficou muito claro para mim, com todas as coisas que aprendi na minha vida sobre pessoas manipuladoras”, acrescentou a famosa.

Incomodada

Em uma conversa na cozinha do programa, Yasmin Brunet citou o quanto se sente incomodada com a presença de Davi.

“Já vivi isso. Por isso, talvez, que nunca bati com ele. Não gosto do jeito dele, da energia dele. Tudo dele me incomoda. Pode ser realmente isso. É uma parada instintiva nossa, porque a gente já viveu relacionamentos com homens assim. Dá para ver, cara, isso não vai enganar a gente”, afirmou a ex do surfista Gabriel Medina.

“Obsessão e compulsão”

A nossa reportagem conversou com o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que fez uma análise sobre a perseguição de Wanessa e Yasmin com Davi no BBB24. Confira!

“Na minha opinião, eu entendo que essa conduta pode estar essencialmente associada ao fato de que as duas, por terem questões com vício (cigarro eletrônico e cigarro), o cérebro pode criar outros caminhos para que assim, “momentaneamente”, a mente esteja ocupada. Seria um TOC, mas direcionado, específico e mentalmente compulsivo, onde através desse pensamento obsessivo e compulsivo, pode dar a ambas uma certa sensação de tranquilidade em função da abstinência das substâncias utilizadas em seus dias a dias”, diz o profissional.

“Essa ação de ambas tem também um caráter de perseguições, ampliado pelo quadro obsessivo-compulsivo, não podendo ser separado o pensamento da ação. Essa perseguição tem muito mais a ver com a mente delas do que necessariamente com as próprias atitudes do Davi. Sendo mesmo uma válvula de escape mental”, finaliza Alexander Bez.

