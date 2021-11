Observatório da Discriminação Racial e SporTV lançam campanha contra o racismo no futebol A campanha incentiva que todos, independentemente do seu time, vistam a mesma camisa – a do torcedor antirracista – e denunciem qualquer caso de discriminação

No mês da Consciência Negra, o Sportv, o Observatório da Discriminação Racial do Futebol e à Play For Cause se unem em uma campanha para promover o respeito no futebol. O filme, exibido nos intervalos da programação do Sportv, é estrelado pela apresentadora Karine Alves e pelo narrador Daniel Pereira.

A campanha incentiva que todos, independentemente do seu time, vistam a mesma camisa – a do torcedor antirracista – e denunciem qualquer caso de discriminação. O futebol é um ambiente onde a prática do racismo ainda acontece de forma recorrente.



Segundo o “Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol”, mesmo com grande parte das competições suspensas por conta da pandemia, foram 68 ocorrências em 2020, além de outros tantas não denunciadas.

Nesta segunda-feira, dia 22, no ‘Bem, Amigos!’, Galvão Bueno convoca o time de craques do Sportv para vestir e assinar a camisa do torcedor antirracista, que será leiloada no site https://playforacause.com.br/sportv até o dia 21 de dezembro. Todo dinheiro arrecadado será revertido para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

