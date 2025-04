‘Obrigado por me levar para praça’, disse Papa a enfermeiro

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – “Obrigado por ter me levado de novo para a praça”. Essas foram algumas das últimas palavras do papa Francisco, dirigidas ao enfermeiro Massimiliano Strappetti, que acompanhou o pontífice argentino até a morte.

Segundo o site Vatican News, a frase foi dita após o inesperado giro de papamóvel feito por Jorge Bergoglio na Praça São Pedro, sua última interação com os fiéis católicos, no domingo de Páscoa (20).

Após aparecer na loggia central da Basílica de São Pedro, o Papa quis ter um contato mais próximo com os peregrinos, apesar dos temores por conta do estado de saúde delicado do pontífice, fragilizado após uma grave pneumonia nos dois pulmões.

“Você acha que eu consigo?”, disse Francisco a Strappetti, assistente sanitário pessoal de Bergoglio desde 2022 e que acompanhou o argentino em todos os dias da internação no Hospital Agostino Gemelli e da convalescença na Casa Santa Marta.

Após o passeio de papamóvel, Francisco descansou de tarde e teve um jantar tranquilo. Por volta das 5h30 (horário local) de segunda-feira (21), apresentou os primeiros sinais de mal-estar.

Mais de uma hora depois, fez um gesto com a mão para Strappetti e entrou em coma em decorrência de um AVC. O derrame cerebral levaria a uma parada cardiocirculatória, provocando a morte do Papa.

Ainda segundo o Vatican News, Francisco não sofreu e teve um falecimento “discreto, quase repentino”, um dia depois de ter abençoado a cidade de Roma e o mundo e de seu abraço final com os fiéis. (ANSA).