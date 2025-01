‘Obrigada a todos’, diz jornalista italiana Cecilia Sala

ROMA, 8 JAN (ANSA) – A jornalista Cecilia Sala, que voltou para a Itália nesta quarta-feira (8) após passar 20 dias detida em uma penitenciária no Irã, agradeceu o governo e todas as pessoas que trabalharam pela sua liberdade.

A repórter de 29 anos aterrissou no Aeroporto de Ciampino, em Roma, pouco depois das 16h (horário local) e só chegou em casa quase cinco horas mais tarde.

“Agradeço a todos. Agradeço ao governo e a todos que me tiraram de lá”, disse brevemente Sala a um grande grupo de jornalistas.

A primeira declaração da jovem desde que retornou ao país europeu foi feita dentro do carro que a levou de volta para sua residência, encerrando um caso delicado que ocupou a diplomacia da Itália ao longo das últimas três semanas.

Visivelmente emocionada, Sala foi recebida com aplausos no saguão do aeroporto. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, marcou presença ao lado do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e tranquilizou a jornalista.

“Não diga nada, agora você só precisa ficar calma, ok? Estou aqui para agradecer e dizer que você foi forte”, disse Meloni, que colocou as mãos nos ombros de Sala.

Já em uma entrevista ao Tg1, a chefe de governo analisou que a soltura da repórter italiana só foi possível graças a um “belo jogo de equipe”.

“Gostaria de agradecer do fundo do coração por este resultado aos serviços de inteligência, à nossa diplomacia, aos funcionários e aos servidores do Estado que nestes dias trabalharam com discrição e profissionalismo para atingir este importante objetivo. Foi um belo jogo de equipe que nos proporcionou a grande emoção de ver Sala abraçar novamente seus pais”, comentou Meloni.

Tajani, por sua vez, destacou que não foi um processo fácil e que tudo acabou sendo desbloqueado somente na noite da última terça-feira (7), após as últimas conversas com as autoridades iranianas.

“Tivemos sucesso assim como tivemos com Alessia Piperno.

Essas operações são muito difíceis, mas no final, quando você trabalha com discrição e silêncio como fizemos, os resultados são alcançados”, disse o ministro, que aproveitou a ocasião para agradecer a embaixadora italiana no Irã, Paola Amadei, e os membros do serviço de inteligência.

O vice-premiê também destacou que Sala fez muitos agradecimentos, além de ter ficado “feliz” e “satisfeita” com seu retorno. Tajani destacou que disse para a repórter voltar a escrever futuramente.

“Ela é uma jovem e também uma jornalista brilhante, que tem uma grande carreira pela frente, deve ser encorajada, mas às vezes também é preciso cautela. Ela ficou satisfeita por ter abraçado seus pais novamente e por ter visto seus colegas”, finalizou.

Na esteira do caso da jornalista italiana, uma fonte do Departamento de Estado dos EUA disse à ANSA que o Irã ainda deve “libertar imediatamente os cidadãos de muitos outros países que estão sendo mantidos ilegalmente detidos, muitas vezes por influência política”. (ANSA).