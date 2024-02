Obras socioambientais são temas do fotógrafo Mário Barila na 10ª Mostra Fotografia Arte Plural

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2024 - 17:28 Para compartilhar:

O fotógrafo e ambientalista Mário Barila estará na 10ª Edição da mostra coletiva Fotografia Arte Plural, que acontece entre os dias 2 de março e 20 de abril, na Icon Artes Galeria, instalada na antiga fábrica de chocolates Bhering, na cidade do Rio de Janeiro. Em sua segunda participação na exposição, Barila apresenta fotos em preto e branco que convidam a contemplar as belezas do litoral fluminense e revelam o cotidiano do pescador jogando a rede no mar do Paraty no fim da tarde.

Neste ano, três fotos de Mário Barila foram selecionadas para exposição pelas curadoras Angela Magalhães e Nadja Peregrino, que juntas já assinaram exposições de fotografias conceituadas no Brasil, entre elas Semanas Nacionais de Fotografia da Fundarte, e no exterior, nos países como na China, Rússia, Bélgica, Argentina e Equador.

Organizada por Paulo Salgado, diretor artístico da Icon Artes Galeria, a 10ª edição da Fotografia Arte Plural reunirá imagens de 15 fotógrafos, com objetivo de oferecer espaço de exibição para aqueles que querem divulgar seus trabalhos fotográficos na cena artística contemporânea. “Nos tempos atuais, os espaços de exibição de arte são ainda exíguos para aqueles que querem divulgar os seus trabalhos na cena artística contemporânea. Consciente deste fato, disponibilizamos o espaço para novos olhares participarem da décima edição da mostra Fotografia Arte Plural, onde a galeria está localizada na Fábrica Bhering, que se transformou num dos polos artísticos mais culturais atualmente da cidade”, declara Paulo.

Para Barila, a mostra coletiva representa uma oportunidade para chamar a atenção do público sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, garantir a sobrevivência dos habitantes locais e do planeta, bem como divulgar sua obra fotográfica aos visitantes, colecionadores, arquitetos e designer de interiores interessados em adquirir obras pautadas na sustentabilidade para seus projetos e acervo pessoal.

A renda obtida com a venda das fotos de Barila durante a exposição será destinada às ações do Projeto Água Vida, iniciativa que usa a arte da fotografia em prol das causas sociais e ambientais. De acordo com o fotógrafo e ambientalista, os recursos obtidos com comercialização de suas fotos já financiaram mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, especialmente a Taiuva, considerada extinta na região, destinadas a recuperação de áreas degradadas dos Morros de Pão de Açúcar, Urca e do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, que abrange os morros do Leme, Urubu, Babilônia e São João.

Serviço:

10ª Mostra Fotografia Arte Plural

Data: de 2 de março a 20 de abril.

Local: Icon Artes Galeria (térreo da antiga Fábrica Bhering)

Endereço: Rua Orestes, 28 – Santo Cristo – Rio de Janeiro

Horário de visitação: de quinta a sábado, das 15h às 19h, exceto feriados.

Estacionamento: R$ 20,00 diária

Entrada Franca

Acesso para pessoas com deficiência física

Mais informações: @iconartesgaleria

Sobre Projeto Água Vida

Criado em 2014 pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, a iniciativa tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania, destacando a importância vital da água para a vida do planeta. As ações são financiadas com a venda de suas fotos e doações de parceiros.





Ao longo dos 10 anos, o Projeto Água Vida apoia causas relevantes promovidas por Ongs, instituições e entidades conceituadas, como o reflorestamento das áreas desmatadas Mariana e Brumadinho (MG), região amazônica do Pará, Fernando de Noronha (PE), Ilha do Mel e Niterói (RJ) e, mais recentemente, na Área de Proteção Ambiental do Sauim-de-Coleira, em Manaus (AM).

Economista de profissão, Mário Barila começou a se dedicar à fotografia, sua paixão desde adolescência. Ao se aposentar se especializou na arte da fotografia com o renomado fotógrafo Araquém Alcântara, famoso por retratar a fauna e flora brasileira.

Sensibilizado com pessoas em situação de extrema pobreza e as questões ambientais encontradas em suas viagens pelo Brasil e exterior, Barila resolveu usar a arte da fotografia para apoiar as causas socioambientais. É através de sua câmera que ele registra fotos da natureza ameaçada pelo homem, espécies em extinção, a realidade das comunidades locais, assim como a luta pela preservação da vida e do planeta.

Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do Projeto Água Vida e contribuir com as ações de Mário Barila podem acessar o blog do fotógrafo no https://mariobarila.com.br/ ou a página no Instagram/@barila.

