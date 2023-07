Obra símbolo de Michelangelo Pistoletto é incendiada na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 15:50 Compartilhe

NÁPOLES, 12 JUL (ANSA) – Um incêndio destruiu a “Vênus dos Trapos”, obra criada pelo artista plástico Michelangelo Pistoletto e que estava exposta em Nápoles, na Itália.

As chamas derreteram a estátua de 10 metros de altura, feita de gesso e resina, e reduziram a cinzas as inúmeras roupas velhas que enfeitavam a obra. Apenas a estrutura metálica que sustentava os trapos sobreviveu ao fogo.

De acordo com as autoridades locais, que investigam os motivos do incêndio, as chamas teriam começado a se espalhar pouco depois das 5h (de Roma).

“Esta sociedade esfarrapada infelizmente assumiu o controle, é como se o pior lado da humanidade entrasse em combustão espontânea”, lamentou Pistoletto.

A polícia napolitana deteve um sem-teto de 32 anos por ser o principal suspeito de estar por trás do incêndio que destruiu a “Vênus dos Trapos”.

A obra é uma das mais famosas de Pistoletto, um dos artistas contemporâneos mais populares do movimento da “arte pobre”. Ela reproduz a estátua “Vênus com Maça”, do dinamarquês Bertel Thorvaldsen.

A “Vênus dos Trapos” tem como principal objetivo fazer as pessoas refletirem sobre o consumismo, a reciclagem e a migração. (ANSA).

