Obra feita por Rafael jovem é leiloada por 3 milhões de dólares

NOVA YORK, 6 FEV (ANSA) – A obra “Maria Madalena em Oração”, feita pelo pintor renascentista Rafael Sanzio (1483-1520) quando ele tinha apenas 20 anos, foi leiloada nesta quinta-feira (6) por US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) na Sotheby’s, em Nova York, Estados Unidos.

O óleo sobre madeira, com 38 por 13 centímetros, é datado de 1503 e está pintado dos dois lados, sendo que no “verso estão as impressões digitais de Rafael”, disse Daria Foner, especialista em Velhos Mestres da Sotheby’s, à revista ArtNews.

Segundo Foner, Rafael usou as pontas dos dedos para pintar outras imagens na época, como a “Crucificação de Mond”, hoje na Galeria Nacional de Londres, no Reino Unido. Já a “Madalena” fazia parte de um pequeno tríptico – conjunto de três placas – para devoção privada, que traz no painel do centro Santa Catarina de Alexandria, hoje na Galeria Nacional de Marcas, em Urbino, Itália.

Na obra, Maria Madalena é retratada sem o jarro de óleo, um de seus atributos tradicionais. Baseando-se em uma iconografia inspirada na “Lenda Dourada”, de Tiago de Voragine, uma coletânea de narrativas do século 13 sobre a biografia dos santos na Idade Média, Rafael pinta Madalena com uma vestimenta feita de pelos ou couro, símbolo de renúncia aos prazeres mundanos e da entrada em uma vida de arrependimentos.

De acordo com Foner, “estamos diante de um exemplo do que Rafael fazia no início de sua carreira” após seu aprendizado na oficina de Pietro Perugino.

O recorde de Rafael em leilões se deu com o desenho a giz “Cabeça de uma Musa”, vendido por 29,16 milhões de libras (R$ 210,9 milhões) em 2009. (ANSA).