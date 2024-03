Obra de Banksy em Veneza ganha vigilância 24h

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/03/2024 - 14:50 Para compartilhar:

VENEZA, 10 MAR (ANSA) – Uma obra do misterioso artista de rua Banksy em Veneza, na Itália, é mantida sob vigilância 24 horas por dia para evitar atos de vandalismo.

Chamado “O menino migrante”, o grafite fica na fachada de uma casa abandonada e será restaurado pelo Banco Ifis, que determinou a presença constante de guardas no local para dissuadir vândalos.

A medida deve durar pelo menos alguns dias, até uma reunião entre o banco e as autoridades de Veneza para definir as modalidades e o prazo da restauração, que foi pedida pelo ex-subsecretário do Ministério da Cultura da Itália Vittorio Sgarbi.

O projeto, no entanto, foi criticado por artistas de rua, que acreditam que o desaparecimento progressivo seja o destino natural desse tipo de obra, que inclusive fez aumentar o valor de mercado da propriedade onde Banksy deixou sua assinatura e virou atração turística na cidade.

O grafite retrata uma criança segurando um sinalizador usado por migrantes para pedir socorro no mar, em alusão à perene crise migratória no Mediterrâneo.

A obra data de maio de 2019, quando o líder nacionalista Matteo Salvini, atual vice-premiê, era ministro do Interior e responsável pelas políticas migratórias da Itália. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias