Objetos de Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito, são encontrados em trilha perto de restos mortais

Apesar do noivo de Gabby Petito continuar desaparecido, objetos que pertencem ao rapaz foram encontrados em uma trilha que ele frequentava, perto de restos mortais. De acordo com a NBC News, a busca só teve resultado por causa da ajuda dos pais de Brian Laundrie, que foram ao Parque Ambiental Myakkahatchee Creek em North Port, Flórida, para procurar o filho.

A polícia convocou legistas e cães farejadores para continuar as buscas por Brian no parque. Os restos mortais parecem não ser dele, mas as autoridades ainda não informaram se a informação procede. “Chris e Roberta Laundrie foram até o Parque Ambiental Myakkahatchee Creek esta manhã para procurar Brian. O FBI e o Departamento Policial de North Port foram informados ontem à noite sobre as intenções dos pais de Brian e eles encontraram Chris e Roberta lá esta manhã depois de uma breve busca em uma pista de que Brian frequentava alguns artigos pertencentes a Brian. A partir de agora, a polícia está conduzindo uma investigação mais completa dessa área”, disse o advogado da família Laundrie.

