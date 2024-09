‘Objetos civis’ não deveriam ser transformados em armas, diz chefe da ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Os “objetos civis” não deveriam ser transformados em armas, disse, nesta quarta-feira (18), o secretário-geral da ONU, António Guterres, em reação ao ataque mortal com ‘pagers’ contra membros do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

“É muito importante que haja um controle eficaz dos objetos civis para não transformá-lo em armas. Esta deveria ser uma regra para todos no mundo, que os governos deveriam ser capazes de aplicar”, disse Guterres à imprensa.

