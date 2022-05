Obi-Wan esconde a Força em nova série “Star Wars”, diz Ewan McGregor

Por Rollo Ross

(Reuters) – O mestre Jedi Obi-Wan Kenobi está de volta para uma série de televisão de seis partes do universo “Star Wars”, assim como Ewan McGregor, que o interpretou quando jovem. Mas esqueça os truques mentais de Jedi e as batalhas de sabre de luz.





“Obi-Wan não está mais fazendo isso. Ele está vivendo uma vida normal. Ele não está mais vivendo a vida de um Jedi”, disse McGregor, que também é produtor executivo da série, em uma entrevista.

“Podemos ver no trailer que existem esses inquisidores que estão fazendo o trabalho de Vader de rastrear o último Jedi. Ele quer destruir todos os últimos Jedi”, afirmou. “Eles estão procurando por ele, então você não pode usar a Força porque ele pode se entregar.”

Já se passaram 17 anos desde que McGregor vestiu o capuz de Jedi em “Star Wars: A Vingança dos Sith”, o último da segunda trilogia da franquia.

Poucos detalhes da série foram revelados, mas eles parecem preparar o terreno para o primeiro encontro de Obi-Wan e Darth Vader.

McGregor, de 51 anos, está agora mais perto da idade de Alec Guinness quando interpretou Obi-Wan na trilogia original “Star Wars”. Hayden Christensen está reprisando seu papel de Anakin Skywalker/Darth Vader.

“Atuar com ele no set parecia que os últimos 17 anos simplesmente não aconteceram, como se houvesse algo maluco no tempo ou algo assim”, afirmou McGregor. “Foi muito bizarro.”

“Obi-Wan Kenobi” começa a ser transmitida na Disney+ em 27 de maio.