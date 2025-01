Obesidade leva a disparada de diabetes no mundo em três décadas

A obesidade está por trás do grande aumento de casos de diabetes no mundo, que cresceram cerca de quatro vezes nos últimos 30 anos, saltando de 198 milhões para 828 milhões entre 1990 e 2022. Isso é o que sugere um estudo recente, publicado no The Lancet, que analisou as tendências tanto de prevalência quanto da cobertura do tratamento no período, a partir de dados de 1.108 pesquisas representativas da população em 200 países.

A obesidade é um fator de risco importante para a doença. “O aumento da prevalência do diabetes no Brasil e no mundo se justifica pelo aumento da obesidade, que é, geralmente, o fator predisponente para o surgimento do diabetes mellitus tipo 2”, diz o endocrinologista Simão Lottenberg, do Hospital Israelita Albert Einstein.

O excesso de peso leva a um processo de resistência à ação da insulina, o principal hormônio responsável por tirar a glicose de circulação e pela utilização dos carboidratos pelas células. “A alimentação inadequada e o sedentarismo, além de aspectos genéticos, explicam essa verdadeira epidemia de obesidade e, em consequência, o aumento do diabetes”, afirma o endocrinologista.

O estudo revela que os maiores aumentos na prevalência da doença foram registrados nos países de baixa e média renda, inclusive no Brasil, enquanto a melhora na cobertura do tratamento ocorreu nos países ricos e industrializados. Segundo os autores, isso cria um cenário de aumento do número de pessoas com diabetes e maior parcela de pacientes com a doença não tratada em países mais pobres.

A Europa Ocidental concentra as menores taxas da doença, ao passo que as mais altas estão em países do Caribe, Oriente Médio e norte da África. Atualmente, 445 milhões de adultos não recebem tratamento — um número 3,5 vezes maior do que em 1990.

Segundo Lottenberg, a diminuição da prevalência da doença nos países ricos e o aumento nos países pobres se deve, principalmente, ao fato de que nos primeiros há uma melhora nos processos educacionais e de prevenção. “Populações que têm maior acesso à educação têm mais acesso ao conhecimento a respeito das causas da doença e sobre as possibilidades de prevenção”, analisa o médico.

Segundo ele, a questão econômica também influencia, já que populações com mais dinheiro têm maior possibilidade de escolha. No entanto, uma boa educação nutricional, que leve a boas escolhas alimentares, pode compensar a questão econômica.

Medidas de prevenção

Por outro lado, medidas de prevenção adequadas poderiam ajudar a evitar muitos casos de diabetes. “Em primeiro lugar, através de campanhas populacionais de promoção da qualidade de estilo de vida, estimulando alimentação saudável e atividade física. Em segundo, identificando e tratando adequadamente os indivíduos com obesidade”, diz o médico.

A terceira forma de prevenção seria rastrear os pacientes com maior risco e identificar aqueles que já apresentam exames compatíveis com situações de pré-diabetes, em que existe um risco maior de desenvolvimento da doença.

Alguns exames simples ajudam a detectar a doença precocemente: a glicemia de jejum, o teste que avalia a glicemia duas horas após a ingestão de 75 gramas de glicose e a hemoglobina glicada. Eles devem ser considerados em pessoas com sintomas e naquelas com maior risco da doença.

Fazem parte do grupo de risco: adultos com sobrepeso ou obesidade; parentes de primeiro grau de indivíduos com diabetes; quem tem histórico de doenças cardiovasculares, hipertensão, baixos níveis de HDL e altos de triglicérides; mulheres com ovários policísticos; e pessoas sedentárias ou com outras condições associadas à resistência à insulina, como obesidade severa.

Se os resultados forem normais, o teste deve ser repetido no mínimo a cada três anos. Mas, dependendo dos achados iniciais e do status de risco, podem ser mais frequentes. Quem já foi diagnosticado com pré-diabetes ou teve diabetes gestacional deve repetir os exames ao longo da vida, a cada três anos.

