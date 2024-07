Obama apoia nome de Kamala para disputar eleições nos EUA após desistência de Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, endossou nesta sexta-feira, 26, o nome da vice-presidente do país, Kamala Harris, para encabeçar a chapa do partido Democratas para as eleições presidenciais deste ano.

No domingo, 21, Obama se pronunciou sobre a desistência do presidente norte-americano Joe Biden de concorrer à reeleição, mas sem apoiar de imediato o nome de Kamala.

Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, Obama afirmou que ele e a esposa Michelle Obama ligaram para Kamala no início desta semana e disseram que ela “seria uma fantástica presidente dos Estados Unidos”.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024