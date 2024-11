Oasis anuncia shows em São Paulo, Buenos Aires e Santiago

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) – Os irmãos Noel e Liam Gallagher confirmaram nesta terça-feira (5) cinco shows na América do Sul da turnê de reunião do Oasis em 2025.

A banda ícone do britpop se apresentará em Buenos Aires, na Argentina, em 15 e 16 de novembro do ano que vem, em Santiago, no Chile, no dia 19, e em São Paulo, no estádio Morumbis, nos dias 22 e 23.

A pré-venda começa já na próxima terça-feira (12), enquanto a comercialização geral dos ingressos iniciará na quarta (13).

Até o momento, o Oasis já anunciou mais de 30 shows no Reino Unido, na Irlanda, na América do Norte e na Austrália, quase todos com ingressos esgotados – o único com bilhetes ainda disponíveis é um espetáculo extra em Melbourne, em 4 de novembro.

Os Gallagher romperam o grupo em 2009, após desentendimentos durante a turnê do disco “Dig Out Your Soul”. Desde então, os irmãos seguiram caminhos distintos: enquanto Noel abraçou o experimentalismo na banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, que já tem quatro álbuns, Liam se aventurou no grupo Beady Eye e depois em carreira solo, mas sempre com uma sonoridade próxima à do Oasis. (ANSA).