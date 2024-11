Oasis anuncia dois shows no Brasil em 2025; saiba datas e locais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 13:19 Para compartilhar:

Os irmãos Liam e Noel Gallagher finalmente anunciaram shows da turnê de reunião do Oasis, no Brasil. Nesta terça-feira, 5, em uma postagem feita no Instagram da banda, a equipe dos músicos divulgou as datas em que eles pisarão em solo brasileiro em 2025.

“Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Arrume-se. Esteja afiado. Oasis verá você em breve”, dizia a publicação.

A icônica banda inglesa de rock se apresentará nos dias 22 e 23 de novembro do ano que vem, no Estádio MorumBis, em São Paulo.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 245 e R$ 1.250, e começarão a ser vendidos no dia 13 de novembro, às 10h (horário de Brasília) pelo site da Ticketmaster. Você pode realizar um pré-cadastro no site do Oasis.

Além disso, o grupo também passará por cidades da Argentina e Chile.

Na segunda-feira, 4, a banda já tinha dado uma pista de que poderia passar pelo Brasil durante a turnê de 2025. Os cantores postaram uma foto de uma estação de metrô com fotos deles nas paredes anunciando a vinda.

Agenda:

Cidade: São Paulo

Apresentação: 22/11/2025 (Sábado)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

