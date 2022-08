OAB Tatuapé lançará Subseção no Metaverso, adianta Thiago Massicano

Da Redação 09/08/2022 - 14:56 Compartilhe

Na próxima sexta-feira (11), data em que se comemora o dia do advogado, a OAB/SP 101ª Subseção Tatuapé, em São Paulo, fará o lançamento da Subseção no ambiente Metaverso. O evento, que acontece no auditório da Unicsul Anália Franco, também servirá para a entrega de 140 carteiras da OAB a jovens advogados.

É a primeira Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo a disponibilizar a tecnologia virtual interativa graças a uma importante parceria com uma empresa especializada em Metaverso, que conseguiu implantá-la sem nenhum custo para a entidade nem seus associados.

Vale dizer, que o primeiro ambiente jurídico no Metaverso foi um escritório dos Estados Unidos, em 2021. No Brasil, a OAB/AM, de Manaus, realizou a primeira reunião virtual em maio do ano passado.

No caso da Subseção do Tatuapé, salas para coworking serão diponibilozadas para que os advogados recebam seus clientes com infraestrutura de um escritório, e não apenas fisicamente, mas também no ambiente Metaverso. “Através da criação de um avatar, será possível interagir com o cliente como se ele estivesse no mesmo ambiente”, informa Thiago Massicano, presidente da Subseção.

“Com o advento da pandemia, muitos advogados fecharam seus escritórios e entenderam que, mesmo com o passar do tempo, não é interessante reabrí-los”, emendou.

“Essa novidade e outras ações ligadas ao universo tecnológico têm atraído advogados de outras regiões do Brasil para conhecer a novidade. Vejo que era preciso fazer com que o jovem advogado tivesse interesse em participar das atividades da Ordem. Do jeito que era, ele simplesmente se afastava. Passou da hora de trazê-lo de volta”, concluiu Massicano.