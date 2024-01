OAB homenageia juíza que serviu café a preso em audiência de custódia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2024 - 8:39 Para compartilhar:

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Roraima homenageou na sexta-feira, 12, a juíza Lana Leitão Martins por ter servido um café ao preso Luan Gomes durante audiência de custódia no dia 10 de janeiro deste ano.

Juíza manda servir café e casaco a preso ‘com frio’ em audiência de custódia em RR

O pedido de Menção Elogiosa foi formalizado pelo presidente da OAB Roraima, Ednaldo Gomes Vidal, ao ressaltar que a magistrada agiu com ética e humanidade, pois “aplicou “efetivamente o ordenamento jurídico, observando as regras de segurança sanitária e garantia de direitos da pessoa presa, com excelência, presteza e dedicação, sempre pautada na ética e compromisso institucional”.

Relembre o caso

No decorrer da audiência de custódia, a juíza perguntou: O senhor está com frio, senhor Luan? Desliga o ar-condicionado”. Na sequência, ela pediu para que as algemas do preso fossem retiradas, seguindo um protocolo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual afirma que apenas detentos violentos ou em risco de fuga devem ser ouvidos algemados.

“Pega um café para o seu Luan, porque não vou fazer audiência com ele tremendo”, completou a magistrada.

A gravação da audiência repercutiu nas redes sociais pelo tratamento humanizado realizado pela juíza.

Lana Leitão Martins atua na magistratura há 20 anos e possui ampla experiência na área criminal. Ela trabalha há anos no Tribunal do Júri, que julga crimes dolosos contra a vida, e chegou a assumir temporariamente vara criminais. Foi a juíza que manteve preso o ex-senador Telmário Mota, suspeito de mandar matar a ex-mulher, em outubro de 2023.

