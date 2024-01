O X de Elon Musk agora vale 71% menos do que quando o bilionário o comprou como Twitter

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/01/2024 - 4:56 Para compartilhar:

X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, vale 71% menos agora do que quando Elon Musk a comprou no final de 2022, segundo a Fidelity.

O grupo de investimento fez a avaliação na segunda-feira, a segunda vez que desceu o valor de X em 2023, relata Axios. Musk comprou a gigante das redes sociais por US$ 44 bilhões.

A Fidelity fazia parte do grupo de investimentos que ajudou Musk a adquirir o Twitter em um acordo que consistia em US$ 33,5 bilhões em ações, com o restante financiado com dívida para convertê-lo em uma empresa privada após a conclusão do negócio em outubro de 2022.

O Twitter e a Fidelity não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da FOX Business.

Musk criticou profundamente o Twitter antes de adquirir e renomear a empresa, argumentando que representava uma ameaça à democracia e à própria civilização.

Ele argumentou que a plataforma estava propagando um “vírus mental” de esquerda devido ao preconceito básico da liderança da empresa e da base de funcionários.

Musk demitiu milhares e milhares de funcionários nos primeiros meses de sua liderança na X e manteve uma atitude arrogante em relação aos anunciantes e às ameaças de se afastar da plataforma.

Musk disse aos anunciantes que estavam saindo da plataforma para “se foderem” no final de novembro.

“O que este boicote publicitário vai fazer é matar a empresa”, disse Musk. “E o mundo inteiro saberá que esses anunciantes mataram a empresa.”

Em resposta ao CEO da Disney, Bob Iger, que anteriormente discutiu a retirada da publicidade da Disney da plataforma, Musk não se conteve.

“Não anuncie. Se alguém tentar me chantagear com publicidade? Chantagear-me com dinheiro? Vá você mesmo”, disse Musk, acrescentando: “Vá você mesmo, está claro? Ei, Bob, se você estiver na plateia. É assim que me sinto, não anuncie.”

Durante a entrevista, Musk também se desculpou por endossar uma teoria da conspiração anti-semita em resposta a uma postagem no X que ajudou a alimentar o êxodo de anunciantes.

Os comentários de Musk foram feitos poucos dias depois de ele ter visitado Israel, onde visitou um kibutz atacado por terroristas do Hamas e manteve conversações com os principais líderes.

