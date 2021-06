‘O Var agiu muito mal’: presidente do São Paulo reclama da arbitragem após empate contra a Chapecoense Julio Casares protestou contra a decisão do árbitro de vídeo ao expulsar o volante Rodrigo Nestor ainda no primeiro tempo da partida, impactando o jogo como um todo

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo, porém, ficou marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem, quando, aos 41 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Nestor foi expulso após recomendação do VAR. Nas redes sociais, o presidente do clube, Julio Casares, protestou contra a decisão.

Casares usou sua conta no Instagram para fazer uma reclamação em relação à arbitragem da partida e à expulsão, em seu ponto de vista, equivocada de Rodrigo Nestor.

– Não sou de falar de arbitragem, mas hoje não poderia ser diferente. O VAR agiu muito mal à falta de critério ao chamar o árbitro para um lance em que o amarelo estava de bom tom. Você tirar um jogador no primeiro tempo é desequilibrar tecnicamente a partida, não é desculpa. Lamentamos, protestamos e esperamos que isso mude e que tenha um critério único em cada jogo – protestou o presidente.

No momento da expulsão, o Tricolor vencia a partida por 1 a 0 e dominava o controle das ações no campo de ataque. Com um a menos, o time viu seu adversário crescer no jogo e, no segundo tempo, chegar ao empate.

Com o placar de 1 a 1, o São Paulo segue sem vencer uma partida no Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. O time soma, ao todo, dois pontos de 12 disputados.

O próximo compromisso da equipe é um clássico diante do Santos, no próximo domingo (20), na Vila Belmiro. O duelo vale pela quinta rodada do Brasileirão.

