O universo está se expandindo a uma taxa acelerada

Uma missão projetada para desvendar alguns dos maiores mistérios do universo decolou. O telescópio espacial Euclid da Agência Espacial Européia foi lançado no sábado a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

O telescópio de 1,2 metros de diâmetro partiu em uma jornada de um mês até seu destino orbital, que fica a quase 1,6 milhão de quilômetros de distância da Terra e também lar do Telescópio Espacial James Webb da NASA. Euclid acompanhará o ritmo da Terra enquanto nosso planeta orbita o sol.

Depois de chegar à órbita, a Euclid passará dois meses testando e calibrando seus instrumentos – uma câmera de luz visível e uma câmera/espectrômetro de infravermelho próximo – antes de pesquisar um terço do céu nos próximos seis anos.

Investigando mistérios cósmicos

O principal objetivo de Euclides é observar o “lado escuro” do universo, incluindo a matéria escura e a energia escura.

Embora a matéria escura nunca tenha sido detectada, acredita-se que ela represente 85% da matéria total do universo. Enquanto isso, a energia escura é uma força misteriosa que se acredita desempenhar um papel na expansão acelerada do universo.

Na década de 1920, os astrônomos Georges Lemaître e Edwin Hubble descobriram que o universo vem se expandindo desde o seu nascimento, 13,8 bilhões de anos atrás. Mas pesquisas iniciadas na década de 1990 mostraram que algo provocou uma aceleração na expansão do universo há cerca de 6 bilhões de anos, e a causa permanece um mistério.

Desvendar a verdadeira natureza da energia escura e da matéria escura pode ajudar os astrônomos a entender do que o universo é feito, como sua expansão mudou ao longo do tempo e se há mais para entender a gravidade do que aparenta. Tanto a matéria escura quanto a energia escura também desempenham um papel na distribuição e movimento de objetos, como galáxias e estrelas, em todo o cosmos.

O Euclid foi projetado para criar o maior e mais preciso mapa tridimensional do universo, observando bilhões de galáxias que se estendem por 10 bilhões de anos-luz de distância para revelar como a matéria pode ter sido esticada e separada pela energia escura ao longo do tempo. Essas observações permitirão efetivamente a Euclides ver como o universo evoluiu nos últimos 10 bilhões de anos.

O telescópio recebeu esse nome em homenagem a Euclides de Alexandria, o matemático grego que viveu por volta de 300 aC e é considerado o pai da geometria. Embora seja principalmente uma missão da ESA, o telescópio inclui contribuições da NASA e de mais de 2.000 cientistas em 13 países europeus, Estados Unidos, Canadá e Japão.

A qualidade da imagem do telescópio será quatro vezes mais nítida do que a dos levantamentos terrestres do céu. A ampla perspectiva de Euclides também pode registrar dados de uma parte do céu 100 vezes maior do que a câmera de Webb pode capturar.

Durante suas observações, o telescópio criará um catálogo de 1,5 bilhão de galáxias e as estrelas dentro delas, criando um tesouro de dados para os astrônomos que inclui a forma de cada galáxia, massa e número de estrelas criadas por ano. A capacidade de Euclides de ver no infravermelho próximo também pode revelar objetos inéditos em nossa própria galáxia, a Via Láctea, como anãs marrons e estrelas ultrafrias.

