O último capítulo da novela ‘A Dona do Pedaço’

A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, chegou ao fim após ter seu último capítulo exibido na noite desta sexta-feira, 22. Se você não conseguiu assistir o final da novela, confira tudo o que aconteceu abaixo.

Também é possível assistir à reprise, que vai ao ar neste sábado, após o Jornal Nacional. A íntegra do último capítulo também ficará disponível no Globoplay.

O último capítulo de A Dona do Pedaço

O último capítulo de A Dona do Pedaço teve início com Maria da Paz (Juliana Paes) recusando o pedido de casamento de Régis (Reynaldo Gianecchini): “Aceito suas flores, seu carinho e seu amor como gesto de amizade e só”.

Na sequência, a personagem anuncia sua gravidez para Amadeu (Marcos Palmeira): “Aceito suas flores como prova do seu amor, mas preciso te falar que não somos só nós dois. Eu estou grávida! Sim! Eu quero me casar com você!”

Os dois se casam. Após o beijo, Maria da Paz arremessa o buquê e quem pega é Lyris (Deborah Evelyn), que pede Tonho (Betto Marque), o entregador de “bolos de limão”, em casamento.

Nasce Sol, a segunda filha de Maria da Paz e Amadeu, e irmã de Josiane.

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) encontra um descuido de Camilo para ligar para Chiclete (Sérgio Guizé) e pedir socorro. Ele pede que ela envie a localização por meio do celular que lhe havia entregado recentemente.

Chiclete chega à casa na floresta e troca socos em um embate com Camilo. Chiclete abraça Vivi e, na sequência, Camilo aparece com uma faca, gritando. O pistoleiro dá um tiro no investigador, que morre em sequência.

Vivi e Chiclete se encontram com Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle) e conseguem fugir. Antes, Vivi Guedes publica um último recado aos seus seguidores na rede social.

O casal aparece em uma praia aproveitando a união.

Rock (Caio Castro) consegue vencer a luta mais importante de sua carreira e ganha o cinturão. No decorrer do último capítulo, Rock ganha outra luta, diante de um público maior, e ostenta novos cinturões.

Na sequência, se casa com Joana (Bruna Hamú). Agno (Malvino Salvador) agarra o buquê arremessado pela noiva.

Agno casa com seu namorado, Leandro (Guilherme Leicam) em uma cerimônia íntima com a família. Régis não comparece. Segundo Lyris (Deborah Evelyn), “ele está bem radical” após ter se convertido religiosamente.

Os dois dão seu primeiro beijo em A Dona do Pedaço.

Régis, convertido, se encontra na prisão com Josiane (Agatha Moreira). A vilã se despede de Gerusa (Ana Furtado), que é liberada da prisão.

Téo (Rainer Cadete) diz que está “se aproximando muito” de Kim (Monica Iozzi) e pede para que se “aproximem mais”. “Se você for tão bom de cama quanto de câmera, eu topo”, responde a personagem, antes de beijar seu novo par romântico em A Dona do Pedaço.

Fabiana (Nathalia Dill) aparece ao lado de Rael (Rafael Queiroz) “encomendando almas” como matadores de aluguel. “Aqui nós somos Matheus, mas também somos Ramirez. Agradeço a confiança”, diz a ex-noviça a um ‘cliente’.

‘Anos depois’ em A Dona do Pedaço

Na reta final do último capítulo de A Dona do Pedaço, há uma passagem de tempo, indicada pela frase “alguns anos depois…”.

A saída de Josiane da prisão é exibida. Na porta da cadeia, ela se encontra com seus pais, Maria da Paz e Amadeu, dando um forte abraço em sua mãe.

Josiane, então, chega em casa e se depara com sua nova irmã, além de sua avó, Evelina, e a governanta Ellen, em quem dá um abraço. “O Carlito está viajando. Seu irmão está enorme, está de férias”, justifica Amadeu sobre a ausência de seu filho na cena.

Amadeu comenta que Josiane será incluida na herança do casal: “Nesse testamento, na verdade, você não vai herdar nada. Você vai receber uma mesada que vai ser decidida legalmente. Depois, se tiver filhos, metade vai pra eles, e 50% fica com a Sol”.

Jô, então, pede o celular à mãe para falar com Régis. O ex-marido de Maria da Paz a revê após tantos anos, e, na sequência, leva Josiane para ser missionária.

“A única coisa que espero é que ela tenha mudado de verdade. Eu aprendi, Amadeu. A gente dá o que a gente tem para os filhos, e o resto é com eles. É como você diz, filho tem que voar. Agora a gente tem a nossa Sol!”, diz a personagem de Juliana Paes.

Em um encontro de sua igreja, Jô conhece Josué (Mateus Solano), com quem conversa. Ela repara em um relógio do personagem, e fala sobre sua antiga vida “fútil”.

Régis conversa com Jô no alto de um prédio e a pede em casamento. Josiane diz que aceita, e, na sequência, o beija. Subitamente, a personagem mostra que, no fundo, não se arrependeu de suas vilanias ao longo de A Dona do Pedaço e empurra Régis do alto do prédio. O personagem aparece sem vida sobre um carro.

Josiane, então, vai atrás de Josué, mostrando-se interesseira, e diz que Régis desistiu da missão. A última cena do último capítulo de A Dona do Pedaço encerra com um close no rosto de Josiane, que ganha contornos demoníacos.