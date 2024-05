O ufólogo Marco Antônio Petit revela verdades sobre os extraterrestres no Brasil

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 06/05/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Neste episódio emocionante, Rosana Beni recebe Marco Antonio Petit, nascido em 27 de maio de 1957, no Rio de Janeiro, mesmo ano em que lançamos nosso primeiro satélite artificial ao espaço. Desde 1975, Marco investiga o fenômeno UFO, um interesse que vem desde sua infância. Em 1979, foi premiado no I Encontro Nacional de Teses Ufológicas, no Rio de Janeiro, por um trabalho que relacionava os discos voadores com a origem da humanidade. Deixou sua carreira em Tecnologia da Informação para dedicar-se exclusivamente à pesquisa e divulgação da Ufologia.

Com mais de 700 conferências, incluindo participações em congressos internacionais e aparições em programas de TV, Marco é uma figura proeminente na Ufologia brasileira. Seu extenso estudo na região da Serra da Beleza, entre 1982 e 2006, rendeu mais de 400 casos documentados de avistamentos de UFOs.

Como coeditor da revista UFO e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, Marco liderou a campanha “UFOs – Liberdade de Informação, Já”, que resultou na liberação de milhares de páginas de documentos sobre a presença de UFOs no espaço aéreo brasileiro.

Autor de 14 livros e inúmeros artigos, Marco também é responsável pelo “Projeto Marte Revelado”, acompanhando as fotos das missões da NASA em Marte e buscando evidências de vida ancestral no planeta.

Assista ao episódio completo para mergulhar nesse universo de sabedoria e inspiração!