O Teatro Mágico celebra 20 anos de trajetória com turnê do espetáculo ‘Reencontro’

O Teatro Mágico anuncia apresentação na Fundição Progresso, no dia 29 de março. O show é a estreia da turnê “Reencontro”, que celebra celebra 20 anos de trajetória do grupo. Na agenda estão São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Com a formação clássica reunida após mais de uma década, O Teatro Mágico convida o público para uma experiência única.

Os espetáculos contarão com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, unindo música, poesia e performance em um encontro especial. Como destaque, a participação da banda Móveis Coloniais de Acaju, que também retorna aos palcos após 10 anos, promete momentos inesquecíveis e cheios de nostalgia.

A turnê “O Reencontro” é uma celebração da arte e da conexão emocional que transcende gerações. O público pode esperar performances impactantes e a energia única que transformaram O Teatro Mágico em um marco da música brasileira.

Sobre a Fundição Progresso:

A Fundição Progresso é um dos principais palcos musicais do Rio de Janeiro, que recebe os shows mais incríveis do Brasil! A Fundição também é Centro Cultural e uma grande escola de artes e cultura que incentiva cada vez mais a pesquisa, o estudo das expressões artísticas e realiza projetos socioculturais e de impulso para a indústria do showbiz.

Serviço:

O Teatro Mágico + Móveis Coloniais de Acaju

Data: 29 de março

Palco Arena

Local: Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa – Rio de Janeiro

Abertura da casa:

Informações e venda de ingressos: www.fundicaoprogresso.com.br

Classificação etária: 18 anos