O ‘sumiço’ de Kate Middleton levanta teorias na internet

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/03/2024 - 2:30 Para compartilhar:

Na última quarta-feira (28), o nome de Kate Middleton tornou-se um dos assuntos mais buscados e comentados das redes sociais. A Princesa de Gales está há dois meses sem fazer aparições públicas e o “desaparecimento” contribuiu para os rumores e teorias da conspiração.

O Palácio de Kensington afirmou que a princesa de Gales retornará aos compromissos reais depois da Páscoa. Kate foi vista pela última vez participando de um culto na Igreja de Santa Maria Madalena, em Norfolk, na Inglaterra, antes da cirurgia abdominal planejada em 16 de janeiro.

Desde que regressou a Windsor, no final de janeiro, a princesa não tem sido vista em público, o que gerou preocupações crescentes sobre a sua saúde.

As teorias sobre sua ausência se intensificaram online depois que o príncipe William desistiu de uma aparição planejada no serviço memorial de seu padrinho, o rei Constantino dos Helenos, que morreu em janeiro do ano passado. William atribuiu um “motivo pessoal” não especificado para a falta ao serviço. Com poucas informações sobre seu estado de saúde, internautas levantaram rumores sobre seu “sumiço”.

Thread simplificada em português sobre o sumiço da Kate Middleton, a princesa de Gales: pic.twitter.com/ALIHwq85d5 — Vanessa (@vanessahauf) February 29, 2024

Gente não tô entendo absolutamente NADA sobre sumiço de Kate Middleton e o que isso tem a ver com a Fantástica Fabrica de Chocolate pic.twitter.com/IOee92IVzv — Andre Gomes (@AndreSouza742) February 28, 2024

Da experiência de Willy Wonka em Glasgow à Casa Branca , ao notório carrinho de zelador de Taylor Swift e à cirurgia plástica em um local exótico, o Twitter/X e o TikTok criaram algumas teorias sensacionais à medida que “Kate Middleton” se tornou tendência da noite de terça até a manhã de quarta .

Uma série de conspirações mais sérias também geraram tração, como murmúrios de descontentamento entre o Príncipe e a Princesa de Gales . Um usuário do Twitter analisou uma diferença notável nas recentes cartas do príncipe William ao público, que usam a palavra “eu” para expressar suas opiniões sozinho, em contraste com declarações conjuntas mais antigas que ele costumava fazer com Kate, que usavam a palavra “nós .”

Mas até que o Palácio de Kensington comece a fornecer mais clareza sobre o estado de saúde de Middleton e ela seja vista em público novamente, as pessoas continuarão a usar a imaginação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias