‘O show é ruim e ela é flopada’, dispara Antonia Fontenelle sobre Juliette

Durante o programa ‘Morning Show’, da Jovem Pan, na quarta-feira (12), Antonia Fontenelle detonou Juliette. Na ocasião, a apresentadora relembrou um show da ex-BBB no Rio de Janeiro, que acabou não tendo uma adesão esperada.

“O show é ruim, porque não arrasta público. Gente, pra vocês terem uma ideia, a assessoria da Juliette me chamou pro show dela. O povo sabe que eu detesto a Juliette. Eu não tô entendendo isso. É um negócio ruim! Ela é flopada!”, disparou Fontenelle.

A loira ainda comparou Juliette com outra cantora famosa: “Ela fica no hype porque essa galera é paga pra deixar ela no hype. Quem é artista mesmo é a Solange Almeida e tantas outras. Esquece!”, completou.

🚨FAMOSOS: Antonia Fontenelle afim de ser processada mais uma vez e perder mais dinheiro do Marcos Paulo, difama Juliette na Jovem Pan: “O show dela é ruim e não arrasta público. Ela é flopada. Artista mesmo é Solange Almeida”. pic.twitter.com/FuG7BTR9NS — CHOQUEI (@choquei) July 12, 2023

