O rival do Twitter, Threads, adiciona feed cronológico

O Threads de Mark Zuckerberg lançou um feed de notícias cronológico para seus usuários na terça-feira – estreando o recurso muito solicitado em meio à polêmica reformulação da marca no Twitter do rival Elon Musk.

A partir desta semana, o Threads permitirá que os usuários classifiquem e visualizem seu aplicativo em um formato cronológico com base nas contas que seguem ou no feed “Para você” original, orientado por algoritmos, que apresenta uma mistura de contas seguidas e recomendadas.

“Peça e você receberá”, escreveu Zuckerberg na terça-feira em uma postagem do Threads respondendo a um usuário que havia solicitado o recurso.

“Nós ouvimos você. Estamos apresentando alguns novos recursos do Threads esta semana”, acrescentou a conta oficial do Threads em uma postagem separada.

As atualizações do Threads surgiram apenas dois dias depois que Musk surpreendeu os usuários do Twitter ao anular o logotipo do pássaro azul mundialmente reconhecido da plataforma em favor de um simples “X” em preto e branco. A decisão também levantou suspeitas entre os especialistas em marketing, que sugeriram que ela poderia assustar ainda mais os anunciantes cautelosos.

Musk, cuja liderança errática atraiu escrutínio nos últimos meses, argumentou que a mudança era necessária para refletir uma meta de longo prazo de transformar o Twitter em um “aplicativo para tudo”.

“Esta não é simplesmente uma empresa renomeando a si mesma, mas fazendo a mesma coisa”, escreveu Musk na segunda-feira. “O nome Twitter fazia sentido quando eram apenas mensagens de 140 caracteres indo e vindo – como pássaros cantando – mas agora você pode postar quase tudo, incluindo várias horas de vídeo.”

“Nos próximos meses, adicionaremos comunicações abrangentes e a capacidade de conduzir todo o seu mundo financeiro”, acrescentou. “O nome do Twitter não faz sentido nesse contexto, então devemos dar adeus ao pássaro.”

Musk informou aos anunciantes que planeja cortar preços para atrair marcas de volta à plataforma , de acordo com o Wall Street Journal.

O site anteriormente conhecido como Twitter está oferecendo novos incentivos em determinados formatos de anúncio nos Estados Unidos e no Reino Unido e alertando as marcas de que perderão seu status de verificado a menos que atinjam certos limites de gastos, informou o canal, citando e-mails enviados esta semana a anunciantes e visualizados por o jornal.

Threads emergiu como o desafio mais significativo ao domínio da mídia social baseada em texto do Twitter desde sua estreia no início deste mês.

O aplicativo vinculado ao Instagram já conquistou mais de 150 milhões de usuários, embora tenha enfrentado uma queda no uso desde seu lançamento em alta.

A falta de um feed cronológico foi uma das críticas iniciais mais consistentes à experiência do usuário do Threads.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, havia indicado anteriormente que o recurso seria introduzido em um futuro próximo.

Os bilionários da tecnologia estão aumentando sua rivalidade antes mesmo de Zuckerberg lançar seu aplicativo “Twitter-killer”, com Musk desafiando o chefe do Meta para uma luta na jaula.

A mais recente adição à plataforma Threads pode inflamar ainda mais a indignação de Musk sobre as semelhanças do aplicativo com o Twitter, que já havia gerado ameaças de ação legal.





O Twitter também permite que os usuários classifiquem seus feeds de acordo com as guias “Para você” e “Seguindo”.

Os tópicos detalharam uma série de outros novos recursos definidos para serem lançados no aplicativo, incluindo traduções de idiomas para postagens, capacidade de filtrar notificações no feed de atividades de um usuário de acordo com seguidores, citações e repostagens, um botão de seguir aprimorado e uma opção “aprovar tudo” para seguir pedidos.

Zuckerberg também escreveu que uma versão web do Threads estava “chegando também”, embora não tenha indicado um cronograma para seu lançamento.

