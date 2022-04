‘O Rio de Janeiro é tricolor’: veja as comemorações dos jogadores do Fluminense pelo título do Cariocão Após a conquista do Estadual sobre o Flamengo, neste sábado, os campeões se manifestaram pelas redes sociais

Neste sábado, o Fluminense se sagrou campeão carioca após vencer o Flamengo por 3 a 1 no placar agregado. Dessa forma, a festa que aconteceu no gramado e no vestiário do Maracanã se estendeu até as redes sociais dos jogadores. Por isso, abaixo, veja a publicação de alguns atletas que se manifestaram na internet.

– O Rio de Janeiro é Tricolor, somos campeões para a glória de Deus, novo normal no Rio de Janeiro – vibrou Felipe Melo.

Campeão. Obrigado, Jesus, por esse momento – escreveu Calegari.

– Cá estamos nós com o coração transbordando de gratidão a Deus! Gratidão por nos permitir viver isso. Gratidão pelos dias de glória e também por todas as injustiças da vida, são elas que nos tornam mais fortes. Eu aprendi a valorizar quem é de verdade e aprendi também em quem devo confiar. Estamos felizes, pois tenho certeza que pude contribuir com esse time até a final! A vida pode ser injusta comigo e até me tirar de algumas coisas, mas a minha gratidão, meu respeito e carinho pelo Fluminense ninguém tira. Que vença o Fluminense – escreveu o goleiro Marcos Felipe, que postou foto com a família.

David Braz, por sua vez, não escreveu um texto, mas postou um longo vídeo com a comemoração dos jogadores nos vestiários. Confira abaixo:

– Sempre por vocês!!! Obrigado por fazerem parte disso – escreveu Nonato, que postou foto ao lada da família no Maracanã.

Agora, o Fluminense – após festejar o título do Cariocão 2022 – vira a chave para a Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, na próxima quarta-feira, às 19h15, dentro de casa, pela primeira rodada da competição.

