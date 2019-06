‘O Rei Leão’: Beyoncé e Donald Glover cantam juntos em novo teaser

Um novo teaser de O Rei Leão, que estreia em 19 de julho, traz as vozes de Beyoncé e Donald Glover cantando Can You Feel The Love Tonight?, canção de Elton John.

O vídeo de 30 segundos foi lançado em um comercial de televisão internacional e se espalhou pelas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

A música liderou a trilha sonora da animação original de O Rei Leão de 1994. Nesta versão live-action da Disney, Beyoncé dará voz à personagem Nala enquanto Glover dublará Simba.

O teaser traz uma narração de Mufasa, que diz: “Olhe para as estrelas, os grandes reis nos olham dessas estrelas. E eu também vou”. Junto com os vocais de Beyoncé e Glover, o vídeo tem cenas já vistas em trailers anteriores.