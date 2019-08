‘O Rei do Rolê’: concurso escolherá estrangeiro para viajar de graça pelo Brasil

O Ministério do Turismo lançará um concurso para selecionar um estrangeiro para viajar pelo Brasil com tudo pago por 30 dias. Nomeado de “O Rei do Rolê no Brasil”, a ação de marketing tem o objetivo de divulgar as atrações turísticas do país no exterior e deve custar cerca de R$ 3 milhões.

O ganhador receberá passagens e hospedagem em diversos hotéis, ingressos para participar do carnaval do Rio, Pernambuco, Bahia e São Paulo, além de um encontro com Bolsonaro.

As peripécias do gringo escolhido será filmada, virando uma espécie de reality show, cujo os episódios serão publicados nas redes sociais, além de ficarem disponíveis no site criado exclusivamente para a promoção.

As regras de participação serão divulgadas no dia 7 de setembro, dia em que é comemorado a Independência do Brasil, e a estimativa é que o concurso dure até janeiro.